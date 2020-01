‘Chi vuol essere milionario?’, Enrico Remigio vince un milione di euro

(‘Chi vuol essere milionario?’, Enrico Remigio affronta i ragionamenti per rispondere all'ultima domanda che vale un milione di euro)

Puntata storica di 'Chi vuol essere milionario?' quella in onda ieri, 29 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, con il concorrente Enrico Remigio che ha risposto correttamente all’ultima domanda posta da Gerry Scotti e si è portato a casa l'assegno da un milione di euro.

"Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla luna?", ha chiesto il conduttore al 30enne originario di Pescara che, dopo averci pensato e ragionato per 50 minuti, ha deciso di buttarsi e di 'accendere' la B: "Le iniziali della figlia". Risposta esatta e un milione intascato tra le urla di gioia del pubblico e la commozione di Gerry Scotti che ha firmato commosso l'assegno con la cifra a sei zeri.

‘Chi vuol essere milionario?’, chi è il vincitore Enrico Remigio

Enrico Remigio, 30 anni, è un manager originario di Pescara, ha studiato Economia all’Università Bocconi per poi trasferirsi a Singapore per motivi di lavoro. È fidanzato con una ragazza francese che vive a Bangkok. “E’ arrivato pagando di tasca sua il biglietto da Singapore a Roma per sostenere il provino…”, ha raccontato di lui Gerry Scotti.

‘Chi vuol essere milionario?’, tutti i vincitori del quiz

In passato, su un totale di sette tentativi, solo altre tre volte nella storia del programma ‘Chi vuol essere milionario?’ è stato vinto il montepremi finale: da Francesca Cinelli nel 2001, da Davide Pavesi nel 2004 e da Michela De Paoli nel 2011. Quest’ultima, casalinga di Pavia laureata in lingue e letterature straniere, di recente ha dichiarato di essere stata messa in ginocchio dalla crisi e di avere una situazione economica disastrata: "Con 800mila euro abbiamo comprato la casa, poi io e mio marito abbiamo avviato un'attività commerciale, una gelateria, che purtroppo non è andata molto bene. Abbiamo sentito un po' la crisi e dopo tre anni abbiamo chiuso".