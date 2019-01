Chi vuol essere milionario?, il cambio programma di Mediaset fa tremare la Rai

Buone notizie per i grandi appassionati di Chi vuol essere milionario?. Lo storico quiz di Canale 5, dopo aver trasmesso alcune speciali puntate a dicembre, sta per tornare - prima del previsto - con 4 nuovi appuntamenti.

Come Tvblog anticipa, il quiz show che ha fatto la storia della tv italiana, tornerà in prima serata il prossimo 11 gennaio, a differenza di quanto precedentemente comunicato da Tv Sorrisi e Canzoni (secondo il magazine, infatti, il quiz sarebbe dovuto andare in onda a febbraio).

Chi vuol essere milionario? contro Superbrain

Stando a quanto riportato da TvBlog, invece, Mediaset avrebbe scelto di anticipare la collocazione del quiz, facendolo così scontrare, in prima serata, con Superbrain - Le supermenti (che farà ritorno su Raiuno proprio l'11 gennaio, con al timone sempre Paola Perego).

Come prenderà la tv pubblica questo cambio di programma della concorrenza? Le puntate speciali di dicembre del quiz hanno riscontrato alti e bassi, in alcuni casi hanno vinto la gara degli ascolti, in altri sono state asfaltate dai programmi e dai film trasmessi dalla Rai.

Non resta che attendere l'11 gennaio per scoprire chi riuscirà a conquistare il maggior numero di telespettatori tra Gerry Scotti e Paola Perego.