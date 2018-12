Vinse un milione di euro a ‘Chi vuol essere milionario’, oggi ha perso tutto: "Sono in ginocchio"

A pochi giorni dal ritorno di ‘Chi vuol essere milionario’, uno dei quiz televisivi più amati dal pubblico italiano in onda su Canale 5, Michela De Paoli, concorrente che per ultima si portò a casa il cospicuo bottino, ha raccontato di avere grossi problemi economici.

Era il 27 gennaio 2011 quando la donna vinse la cifra a sei zeri messa in palio dal gioco condotto da Gerry Scotti. Allora per Michela quella vincita significò avere la possibilità di realizzare un sogno, ma oggi la situazione è radicalmente cambiata.

In un’intervista a Spy, Michela ha raccontato che i soldi della vincita le sono stati erogati dopo sei mesi dalla puntata della trasmissione che l’ha vista protagonista, ma la cifra è stata ridotta a 800.000 euro in gettoni d’oro, in quanto il 20% della somma è andato allo Stato.

Michela De Paoli dopo ‘Chi vuol essere milionario’

Michela ha spiegato di aver investito una parte del denaro per acquistare una villetta in provincia di Pavia dove vive ancora oggi, e un’altra parte l’ha donata ai suoi familiari.

I soldi restanti li ha poi investiti in un’attività insieme al suo compagno, un bar gelateria che però non ha avuto molta fortuna.

“La crisi ci ha messo in ginocchio, ora io e mio marito siamo disoccupati. Riusciamo a fare una vita dignitosa solo grazie al gruzzoletto tenuto da parte, altrimenti chi ci avrebbe aiutati?”, ha raccontato la donna.

Michela ha anche pensato di tornare in tv e tentare di nuovo la fortuna, ma dopo la sua vincita a ‘Chi vuol essere milionario’ nessuna trasmissione ha accettato la sua candidatura.

La donna ha provato a proporsi per il programma di Paolo Bonolis, Avanti un altro, e anche per quello di Fabio Fazio, la nuova versione del Rischiatutto, ma nulla da fare: “In entrambi i casi mi hanno chiuso il telefono in faccia evidentemente faccio paura. Devo ammettere che un po’ mi è dispiaciuto”.