Chiambretti guarito dal coronavirus, Malgioglio: "Ho le lacrime agli occhi"

La notizia della guarigione di Piero Chiambretti dal coronavirus è stato un sospiro di sollievo per tanti amici e colleghi del conduttore, ma anche per chi ancora sta combattendo in ospedale e per i familiari che aspettano impotenti a casa. Un messaggio di speranza, come commenta Cristiano Malgioglio raggiunto dall'Adnkronos: "Di fronte a questo dolore che stiamo passando e alle tante vite perse nel nostro Paese ho saputo adesso che Piero Chiambretti è stato dimesso dall'ospedale ed è guarito".

"Mi sono venute le lacrime agli occhi. Rimanete a casa e torneremo presto più forti di prima" ha detto ancora il paroliere, grande amico di Chiambretti e presenza fissa nel suo programma '#CR4 - La Repubblica delle Donne', che resta sospeso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il conduttore è stato dimesso lunedì dall'ospedale Mauriziano di Torino, dopo due tamponi negativi. La mamma Felicita, invece, anche lei contagiata, non ce l'ha fatta.