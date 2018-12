La Repubblica delle Donne, a Santo Stefano Chiambretti schiera i super ospiti

Mercoledì 26 dicembre, in prima serata su Retequattro, Piero Chiambretti presenta un nuovo appuntamento di "#CR4 - La Repubblica delle donne". Il tema di copertina di questa settimana sarà "Amici come prima", titolo dell'ultimo cinepanettone del duo comico Massimo Boldi e Christian De Sica, ospiti in studio. E, parlando sempre di comicità, nel parterre degli ospiti ci sarà anche Anna Maria Barbera con la sua immancabile interpretazione di Sconsolata.

Nel corso della trasmissione, spazio anche al tema dei cani abbandonati, soprattutto in vista delle vacanze natalizie. Se ne parlerà con l'Onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente e fondatrice di un'associazione che tutela gli amici a quattro zampe.

Ad accompagnare il conduttore, nel corso della serata, ci saranno Cristiano Malgioglio, Alfonso Signorini, titolare dello spazio dedicato al gossip, Drusilla Foer e il Ministero della Repubblica delle donne composto da Iva Zanicchi, Alda D'Eusanio, Francesca Barra, Annalisa Chirico e Lory Del Santo.

Non mancheranno, infine, le esibizioni canore del trio soprano Appassionante che porteranno sul palco la loro interpretazione dell'Ave Maria e di Simona Molinari con Santa Claus is coming to town.