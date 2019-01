Esistono gli alieni? Da Chiambretti tutte le testimonianze

Mercoledì 9 gennaio, in prima serata su Rete 4, Piero Chiambretti presenta un nuovo appuntamento di "#CR4 - La Repubblica delle donne". Il tema di copertina di questa settimana ha come titolo "extraterrestri": filmati esclusivi racconteranno di più sulla vita degli ufo e degli alieni, un tema che affascina milioni di persone. Con Roberto Giacobbo e insieme alle testimonianze di due ufologi, si cercherà di far luce sulla possibile esistenza di queste forme di vita marziane.

Una dedica speciale sarà riservata all'ospite Rita Pavone, donna di eccezionale talento e vera e propria regina della canzone che, con la sua arte, ha saputo conquistare il cuore di tutti gli italiani. E ancora, il ritorno della comicità di Katia Follesa e una performance canora di Ivan Cattaneo.

Ad accompagnare il conduttore, nel corso della serata, ci saranno Cristiano Malgioglio, Alfonso Signorini, titolare dello spazio dedicato al gossip, Drusilla Foer e il Ministero della Repubblica delle donne composto da Iva Zanicchi, Alda D'Eusanio, Francesca Barra, Annalisa Chirico e Lory Del Santo. Non mancheranno, infine, le esibizioni canore del trio soprano Appassionante e di Simona Molinari.