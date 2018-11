Chiara Ferragni bocciata dalla tv italiana: il pesante "no"

Sui social è la numero uno, ma la tv resta ancora un miraggio per Chiara Ferragni, almeno stando alle ultime indiscrezioni che girano. La potente influencer ha realizzato un costoso docufilm sulla sua vita, ma trovare una produzione disposta a sposare il progetto sembra un'impresa.

Si parlava di Netflix, ma il settimanale Chi smentisce il finanziamento della famosa piattaforma on demand, che non sarebbe l'unica a rimbalzare il film della Ferragni. "Al momento resta un progetto che vaga da produzione a produzione - assicura il beninformato settimanale - Al contrario di quanto è stato scritto non è stato finanziato da Netflix, ma da un fondo privato che avrebbe offerto alla Ferragni una cifra intorno ai 400 mila dollari. Ora però in Italia tutte le reti alle quali è stato proposto (Sky compresa) hanno risposto picche". Oltre alla fuga dei cervelli assisteremo anche quella delle influencer?