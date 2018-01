Chiara Nasti ha lasciato l'Isola dei Famosi

Isola dei Famosi, Chiara Nasti ha deciso di abbandonare il gioco: a renderlo noto è il sito del programma.

A meno di una settimana dall’inizio del reality, l’avventura in Honduras per la fashion blogger e web influencer è finita così, sopraffatta da una crisi annunciata qualche ora fa.

La più giovane del gruppo ha purtroppo ceduto alle privazioni dell'Isola del Peor dopo solo sette giorni trascorsi sulle spiagge di Cayos Cochinos, e ha deciso di ritirarsi definitivamente dal gioco e fare il suo ritorno in Italia. Ad influire sulla sua decisione, inoltre, la nostalgia per gli affetti, e in particolare per il fidanzato Ugo, invocato poco prima di gettarsi dall'elicottero.

In effetti, i naufraghi hanno affrontato una prima settimana di sopravvivenza molto difficile a causa delle condizioni meteo: il maltempo e i continui temporali tropicali hanno condizionato le giornate sull’Isola del Mejor e l’Isola del Peor e hanno sicuramente influito sulla decisione finale della ragazza.

Questa sera Alessia Marcuzzi aggiornerà i telespettatori sulle ultime novità in una puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena.