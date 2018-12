Christian De Sica contro i botti di Capodanno: “Un petardo mi ha causato un distacco della retina”

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Non ho perso l'occhio, ma ho dovuto subire nove interventi perché un petardo mi ha causato un distacco della retina": Christian De Sica mette in guardia sull'uso corretto e consapevole dei fuochi d'artificio in vista dei festeggiamenti di Capodanno, raccontando quanto gli è accaduto in passato proprio a causa di un petardo.

L’attore lo ha raccontato ai microfoni del giornalista Leonardo Metalli in occasione della campagna di sensibilizzazione della Polizia di Stato promossa con l’hashtag #festeggiainsicurezza.

“Si avvicina l'ultima notte del 2018. Come suggeriscono Christian De Sica e Massimo Boldi divertiamoci senza correre rischi. Ascoltate i loro consigli, perché di sano divertimento se ne intendono proprio”, si legge in calce al video della Polizia di Stato diffuso sui social.

Insieme a Christian De Sica, anche Massimo Boldi è testimonial 2018 della campagna lanciata dalla Polizia di Stato. Negli ultimi cinque anni, grazie anche all'impegno delle forze dell'ordine, non si sono registrati decessi durante la notte di Capodanno.