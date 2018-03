Giornalista del Tg2 minacciata con un coltello: tragedia sfiorata

Una mattinata drammatica quella di venerdì per Christiana Ruggeri, come riporta il Corriere della Sera. La giornalista del Tg2 stava accompagnando la figlia a scuola, quando l'ex compagno della colf ha tentato di accoltellarla. "Si è presentato sotto casa per ucciderci tutte e due - ha raccontato al Corriere - Non c'è riuscito solo perché, invece di rimanere impietrita dal terrore, ho avuto la prontezza di spirito di barricarmi in macchina con la mia bambina".

Il racconto è davvero agghiacciante:

"Dovevo accompagnare mia figlia a scuola, l'ho sistemata sul seggiolino posteriore nell'auto, ero chinata verso di lei per allacciarle la cintura di sicurezza, quando all'improvviso si è messa a urlare guardando dietro di me. 'Ti ammazza, mamma, ti ammazza!'. Giusto il tempo di voltarmi e mi sono ritrovata l'ex della tata che brandiva il pugnale e veniva verso di me. Era sbucato da dietro un albero. La lama era almeno di 30 centimetri. Ho fatto il giro dalla parte opposta della macchina, sono riuscita a infilarmi dentro e a premere il pulsante della chiusura centralizzata. Ma lui non si è fermato, anzi: ha tentato di sfondare i finestrini, poi il parabrezza. Dalla rabbia gli è rimasta in mano la maniglia della portiera dal lato di mia figlia che urlava terrorizzata. Non poteva colpire me e allora voleva prendere lei. Ho messo in moto e sono partita, e lui dietro a piedi, per 200 metri, con il pugnale in mano".

Subito dopo la Ruggeri, terrorizzata, si è recata al commissariato Fidene-Serpentara di Roma, che ora è sulle tracce dell'uomo. "E' un trentenne afgano, in regola, lavora come panettiere vicino alla stazione Termini - ha spiegato - mi accusa di aver convinto la tata che ha cresciuto mia figlia a lasciarlo, perché la maltrattava. Lei lo ha denunciato una settimana fa, ma nel frattempo, a gennaio, si è improvvisamente licenziata proprio perché temeva ritorsioni del suo ex contro di noi".

Un incubo che purtroppo non è ancora finito visto che l'uomo è ancora a piede libero, come si sfoga la giornalista su Facebook: "Adesso mi chiedo: chi proteggerà da questo violento e pericoloso individuo me e la mia bambina? Ha cercato di ucciderci, non basta? Che venga assicurato alla giustizia".