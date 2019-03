Ciao Darwin, utero in affitto: scontro acceso tra Luxuria e Povia

Nella puntata di Ciao Darwin, andata in onda venerdì 22 marzo, a capitanare le squadre protagoniste della serata sono stati Giuseppe Povia e Vladimir Luxuria. Rispettivamente a capo delle squadre "Family Day" e "Gay Pride", il cantante e l'opinionista non hanno potuto fare a meno di scontrarsi su diversi argomenti.

Luxuria vs Povia: scontro a Ciao Darwin

In particolare ad accendere gli animi in studio, è stato il dibattito nato sulla pratica dell'utero in affitto. Povia si è dichiaratamente espresso contro chi fa questo tipo di scelta:

“Sono contro, assolutamente contro quella vergognosa pratica dell’utero in affitto che succede anche tra persone famosissime come Elton John e Ricky Martin. Con questa pratica si sfruttano due donne, una bella e sana per inseminarla a cui viene poi tolto l’ovocita per darlo ad una disgraziata del Terzo Mondo che partorisce e vende il bambino. È mercimonio, è compravendita. I bambini non si toccano!”

ha detto senza mezzi termini l'ex vincitore di Sanremo.

Al sentire quelle parole, però, Vladimir Luxuria non è rimasta in silenzio e ha voluto esprimere la sua opinione sul tema:

“Non ci sto! Davanti alle menzogne non ci sto! Io sono contraria all’utero in affitto, che praticano coppie etero che vanno in India. Qui sfruttano le donne che vivono in povere condizioni. Io sono a favore di quelle donne che lo fanno come atto d’amore”.

Lo scontro, a questo punto, si è ulteriormente accesso, con Povia che ha sottolineato: “Non esistono donne che fanno questo di loro spontanea volontà”. E Luxuria che ha replicato: “Se io non posso fare figli e mia sorella vuole fare un atto di amore e altruismo nei miei confronti, che male c’è?”. E' stata proprio l'ex parlamentare a vincere la puntata del programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.