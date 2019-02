Frasi sessiste, la Rai sospende Fulvio Collovati

A quanto apprende l'AdnKronos da fonti bene informate, la Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. La decisione arriva dopo le affermazioni fatte da Collovati a 'Quelli che il calcio' sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delle donne.

Fulvio Collovati sospeso dalla Rai

L'ex calciatore, infatti, era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. "Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo", aveva detto Collovati tra l'indignazione e l'imbarazzo degli altri ospiti in studio.

Fulvio Collovati sospeso dalla Rai ma difeso dalla moglie

Non è bastata, dunque, la difesa della moglie Caterina, che ai microfoni de I Lunatici, su Radio 2, ha dichiarato: "Di tattiche io e Fulvio non parliamo mai. Su questo io e Fulvio siamo d'accordo, le donne devono stare un passo indietro, lo dico ad alta voce. Io sono una che difende le donne, ne ho fatto la mia professione, tratto quasi ogni giorno dei diritti delle donne, ma lasciamo che il calcio resti commentato dai maschi, basta con questo politicamente corretto che ci distrugge. Il pensiero unico ci sta portando alla rovina, il pensiero del mondo unisex mi infastidisce. Vorrei che tutte queste femministe che si sono rivoltate contro mio marito si rivoltassero per ben altre motivazioni. E anche i politici che si sono scagliati contro mio marito, si occupassero del perché le donne che vanno a denunciare un compagno violento o un marito violento vengono ammazzate dopo due minuti perché nessuno fa una legge in grado di mettere in galera subito gli uomini violenti. Queste sono le cose che devono preoccupare noi donne, non una battuta pronunciata in un contesto goliardico e che sotto sotto profuma di verità".