Marco Columbro, l'ultima volta in cui vide Frizzi: "Era allegro come sempre"

Non accenna a placarsi l'ondata di affetto da parte di tutti, pubblico e colleghi, nei confronti di Fabrizio Frizzi, né tantomeno l'omaggio del mondo della tv che continua a ricordare con nostalgia il conduttore scomparso lo scorso 26 marzo a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Martedì 10 aprile, a "Ieri Oggi Italiani", programma condotto da Rita Dalla Chiesa in onda su Rete 4 in seconda serata, un caro amico di Frizzi. Marco Columbro ricorderà Fabrizio insieme alla padrona di casa, e non mancheranno divertenti aneddoti.

Si erano visti per l'ultima volta diversi mesi fa, quando Frizzi ancora non sapeva di essere malato, e Marco Columbro parlerà anche di quell'incontro, come ha già fatto a Repubblica Tv: "Lo avevo visto poche settimane prima della sua malattia, a Roma. Siamo andati insieme al ristorante, era allegro e spensierato come sempre. Come lo ricorda la gente. Gioioso e solidale con tutti".