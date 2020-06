Più che un semplice programma televisivo, Il Collegio è un vero e proprio fenomeno di costume. Sin dalla prima edizione, il docu-reality dedicato agli adolescenti ha collezionato ottimi ascolti, fino al grande successo dello scorso anno. Proprio per questo la produzione sta lavorando alla messa a punto della nuova edizione, Il Collegio 5, in onda prossimamente su Rai Due. Come partecipare? Di seguito tutte le informazioni rivolte ai futuri collegiali e ai loro genitori.

Partiamo da alcune informazioni preliminari. Anzitutto, come si legge sul sito di Banijay Italia, che produce lo show, qualche raccomandazione. I dati inseriti devono essere completi e veritieri. Le foto inviate servono per creare le schede dei candidati. Assicuratevi che siano una a mezzo busto ed una a figura intera, in cui i vostri figli si vedano bene. Niente foto con filtri ed effetti fatti tramite i social, diversamente la candidatura sarà scartata. Vanno benissimo foto col cellulare, purché senza effetti.

Come partecipare a Il Collegio 5

Partiamo dall'età. Al momento della candidatura, è necessario che il ragazzo abbia già compiuto 14 anni ma non più di 17 e sei mesi.

L’iscrizione deve essere effettuata da un genitore o eventualmente da un tutore. Se la redazione verificherà che la candidatura è stata effettuata dal minore la candidatura verrà cancellata e non sarà possibile ricandidarsi all’edizione del programma.

Qualora abbiata già provato a candidarvi negli anni passati e non siete stati presi, potete riprovarci: la candidatura verrà esaminata come se fosse la prima volta.

Occhio alle truffe

Occhio poi alle truffe. Banijay Italia non si avvale di nessun intermediario (es agenzie, enti o altro…) per ricevere le candidature ed effettuare la selezione dei candidati. Banijay Italia è l’unica società titolata a fare i casting del programma e l’unico modo per candidarsi è compilare il form d’iscrizione sul nostro sito. Si raccomanda inoltre di fare attenzione a chi chiede soldi in cambio di casting: i regolari casting Banijay sono totalmente gratuiti.

Tutte le attività e gli aggiornamenti relativi alle selezioni del programma saranno pubblicati sul sito e sui canali ufficiali di Banijay Italia.