Come partecipare a 'Avanti un Altro!': al via i casting per i concorrenti

Vi piacerebbe essere i prossimi concorrenti di 'Avanti un Altro!'? Il vostro momento è arrivato. Proprio in queste settimane, infatti, la produzione sta cercando i nuovi protagonisti del game show condotto da Paolo Bonolis nella fascia preserale di Canale 5. Di seguito trovate le prossime date dei casting e tutte le informazioni per candidarvi. Vi ricordiamo che l'iscrizione è riservata esclusivamente ai maggiorenni. Il programma va in onda dallo studio 1 del Centro Titanus Elios di Roma.

Come partecipare ad Avanti un altro: le date dei casting

MILANO. 9 NOVEMBRE 2019. Inviare una email a a.arinci@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

CATANIA. 11 NOVEMBRE 2019. Inviare una email a a.negri@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

NAPOLI. 21 NOVEMBRE 2019. inviare una email a m.lanza@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv)