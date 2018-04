Come sintonizzare il canale 20 sul digitale terrestre

"Come sintonizzare canale 20 sul digitale terrestre?". È questa la domanda che in queste ore tantissimi utenti si stanno facendo su Google (e non solo). Il motivo è presto detto: questa sera, sul neonato canale Mediaset dedicato a film e serie tv, andrà in onda l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Juventus e Real (calcio d’inizio alle 20.45).

La partita sarà trasmessa in chiaro e dunque potrà essere vista gratis senza sottoscrivere alcun abbonamento.

Prima dell’inizio del match, per evitare brutte sorprese, vi consigliamo però di controllare se sul vostro televisore riuscite o meno a vedere il canale 20. In caso di risposta negativa, dovrete sintonizzare nuovamente la tv o il decoder.

Premettendo che ogni tv ha un menù di configurazione differente, si tratta di un’operazione abbastanza semplice: di solito basta cliccare su menù>impostazioni >sintonizza (o aggiorna) canali. Se neanche in questo modo riuscite a venirne a capo, potete utilizzare la ricerca manuale inserendo la frequenza 36 UHF (594 MHz) nelle impostazioni della sintonizzazione (In Sardegna la frequenza è 46 UHF, 674 MHz).

Juventus-Real Madrid in streaming

A breve canale 20 dovrebbe essere visibile anche in streaming sul sito Mediaset (il link per vedere la partita tra Juventus e Real dovrebbe essere questo).

Il nuovo canale del digitale terrestre ha esordito nei giorni scorsi sulla frequenza occupata in precedenza da Rete Capri. Il canale si accenderà però realmente solo con la partita di stasera Juventus-Real. L’appuntamento è alle 19.30 con i servizi pre-partita a cui seguirà alle 20.45 la telecronaca del match a cura di Pierluigi Pardo con Roberto Cravero seconda voce. Le trasmissioni su Canale 20 iniziano insomma col botto, con una delle partite più attese dell'anno.

Ma non ci sarà solo calcio sul nuovo canale Mediaset. Anzi. Sul “20” saranno programmate serie tv innovative e film di qualità. Tra le prime tv in prima serata: "The Sinner", con Jessica Biel, due nomination ai Golden Globe, "The Last Kingdom" historical drama firmato BBC, "Taken" prequel della saga cinematografica di "Io vi troverò" con Jennifer Beals.

Tra le prime tv in seconda serata: "The Girlfriend Experience", "Mr. Robot", "Agent X" prima serie da protagonista per Sharon Stone, "Blood Drive" e "Hyde and Seek".