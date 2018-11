'Comedy Central presenta', torna la grande comicità: prima puntata con Dario Cassini

A partire da lunedì 19 novembre alle 21.00, per quattro lunedì consecutivi, arriva su Comedy Central, il canale di VIMNI dedicato all’intrattenimento e alla comicità presente in esclusiva su Sky al canale 128, una nuova serie di 'Comedy Central presenta', 4 spettacoli inediti in prima visione con Dario Cassini, Gabriele Cirilli, Antonio Ornano e Andrea Perroni.

Come da grande tradizione di Comedy Central, il nuovo ciclo di 'Comedy Central presenta' sarà composto da quattro speciali monografici esclusivi, della durata di un’ora, di altrettanti grandi comici italiani. Ognuno proporrà uno spettacolo inedito solo per il pubblico di Comedy Central, registrati a Milano nella cornice del Teatro San Babila.

'Comedy Central presenta' - I quattro show

Il primo appuntamento, lunedì 19 novembre, sarà con Dario Cassini che, nel suo spettacolo, affronterà il tema delle paure della gente andando alla ricerca dei termini medici più strani che tentano di spiegare le fobie ancora più insolite e assurde. E dalle fobie Cassini passerà poi ad una delle manie che incolla al divano gli italiani negli ultimi anni: le serie televisive. Dario ripercorrerà dai primi anni ‘70 ad oggi i telefilm più famosi di tutti i tempi e, con questi, la storia dei telespettatori di tutte le età.

A seguire, 'Comedy Central presenta' continuerà con Gabriele Cirilli (lunedì 26 novembre), Antonio Ornano (lunedì 3 dicembre) e Andrea Perroni (lunedì 10 dicembre).

'Comedy Centra presenta' - I canali social

Per seguire e commentare il programma sui portali web social ufficiali di Comedy Central: www.comedycentral.it, Facebook.com/ComedyItalia, su Twitter @COMEDYITALIA e su Instagram @ComedyItalia.