Montalbano, successo travolgente: torna in tv ed è nuovo record di ascolti

Mamma Rai ha di che brindare in questi primi due mesi del 2018. Partito con l’evento ‘Danza con me’ di Roberto Bolle, proseguito con ‘Meraviglie’ di Alberto Angela, consacrato dal Festival di Sanremo, il successo ottenuto dalla tv pubblica e dal primo canale soprattutto, trova ancora una conferma grazie all’inossidabile ‘Commissario Montalbano’.

Ieri 12 febbraio è stato trasmesso l’episodio ‘La giostra degli scambi’ che ha sancito l’attesissimo ritorno del personaggio di Andrea Camillari interpretato da Luca Zingaretti: 45,1% di share, con 11 milioni 386mila spettatori, è stato il numero eccezionale registrato che ha reso l'episodio il più visto di sempre della serie (dati registrati dal sito Davide Maggio).

I record precedenti risalgono al 2017: il 6 marzo 11 milioni 268mila telespettatori, pari al 44,1% di share, e il 27 febbraio 10 milioni 674mila spettatori con il 40,8%.

Un’affermazione prevedibile per quanto straordinaria questa del ‘Commissario Montalbanbo’, capace di raggiungere consensi altissimi anche nel caso di repliche, e perciò temuto dai canali concorrenti (si veda Canale 5, per esempio, che ha addirittura posticipato la puntata dell’Isola dei Famosi per sostituirlo con ‘Il Segreto’, che ha raccolto davanti al video 2.452.000 spettatori pari al 9.9% di share).

Moltissimi gli utenti che sui social hanno commentato il ritorno delle avventure di Montalbano in tv, le prime segnate dall’assenza del dottor Pasquano, il mitico medico legale interpretato dall'attore Marcello Perracchio, morto l’estate scorsa a 79 anni.