Buon compleanno Renato Pozzetto: 80 anni, 10 film e una maratona tv per festeggiarlo

Renato Pozzetto compie - splendidamente - l’80esimo compleanno il prossimo 14 luglio e Mediaset gli rende omaggio con una serie di iniziative. Tra i protagonisti più noti della comicità italiana, a lui sono dedicati alcuni appuntamenti imperdibili su Canale 5, Rete 4 e Cine34

Canale 5 lo celebra l’11 e 12 luglio con lo Speciale TG5 “Eterno Ragazzo” e il film Lui è peggio di me. Retequattro lo festeggia il 14 con il super-classico Il ragazzo di campagna e uno speciale con i suoi momenti cult. Cine 34 gli dedica la domination Pozzetto 80, in onda dal 15 al 19, in prima e seconda serata.

Canale 5:

11 luglio, in seconda serata, Speciale TG5: Anna Praderio intervista il festeggiato e lo storico sodale Cochi Ponzoni, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Ezio Greggio, Dalila Di Lazzaro ed Eleonora Giorgi;

12 luglio, in day-time, Lui è peggio di me (1985, di Enrico Oldoini, con Adriana Celentano e Susanna Messaggio).

Retequattro:

14 luglio, dalle ore 21.20, Il ragazzo di campagna, titolo stracult del 1984 diretto da Castellano & Pipolo, con Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Enzo Garinei, Jimmy il Fenomeno.

A seguire, il dramedy di Berto Pelosso Non più di uno, con Maddalena Crippa, Giulia Fossà e Cinzia Leone.

Conclude la serata, Renato Pozzetto Special, a cura di Paolo Piccioli.

Cine34: dieci titoli, assolutamente da rivedere:

15: La casa stregata + Oh, Serafina!

16: Piedipiatti + Noi uomini duri

17: Mia moglie è una strega + Grandi Magazzini

18: 7 chili in 7 giorni + Le comiche

19: Le comiche 2 + Le nuove comiche