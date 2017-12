I concerti di Capodanno a Venezia e Vienna omaggiano l'Italia

Cresce l'attesa per l'evento dell'anno: anzi sono due gli eventi delle prossime ore che vedono puntati gli occhi di milioni di telespettatori sul piccolo schermo. Venezia e Vienna, le città per eccellenza dell'eleganza e dello stile, sono protagoniste ancora una volta dei concerti di capodanno. E sarà Riccardo Muti a dirigere l'orchestra viennese.

Il concerto di Capodanno 2018 al teatro La Fenice di Venezia

Il Concerto di Capodanno dal Teatro la Fenice di Venezia sarà diretto dal maestro coreano Myung-whun Chung e verrà trasmesso da Rai 1 alle 12.20, dopo l'Angelus del Papa. Ancora una volta sarà il melodramma italiano il protagonista del programma. Al via con la Sinfonia n. 9 Dal nuovo mondo di Dvorak per continuare con le arie italiane più famose di Verdi, Puccini, Rossini: quest’anno corre il 150esimo della sua morte. Sarà eseguito anche Vincerò dalla Turandot, il Va' pensiero dal Nabucco e il Libiam ne' lieti calici dalla Traviata.

Il concerto di Capodanno 2018 al teatro di Vienna

Connotati “italiani” avrà anche il concerto di Capodanno a Vienna. Sarà infatti il maestro Riccardo Muti a dirigere Wiener Philharmoniker. E’ la quinta volta che il maestro italiano è “regista” dell’evento. Tra i brani in scena anche Il bel Danubio blu e la Marcia di Radetzky ma anche Verdi e Rossini attraverso la musica degli Strauss come sempre, del concerto. Il concerto viennese sarà trasmesso da Rai 2 dalle 13.40 in differita, per lasciare spazio alla diretta dal Teatro la Fenice.

