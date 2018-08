Su Canale 5 "Lucio!", l'imperdibile concerto tributo a Dalla: tutti i cantanti

Venerdì 31 agosto, in prima serata Canale 5 presenta “Lucio!”, il concerto-omaggio a Lucio Dalla. Uno spettacolo dedicato al celebre cantautore italiano, condotto da Michelle Hunziker insieme a Ron e realizzato nella cornice del Teatro Romano di Verona.

Un cast di ospiti ricchissimo per una vera e propria festa alla quale prendono parte tanti amici del cantante per ricordarlo nell’anno in cui avrebbe compiuto 75 anni. Tre diverse generazioni di artisti, unite per celebrare un poeta della musica italiana amato da un pubblico di tutte le età.

Tutti i cantanti

Una notte speciale, con ospiti del calibro di Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione, Serena Autieri, Alice, Annalisa, Mario Biondi, Gaetano Curreri, Giovanni Caccamo, Gigi D’alessio, Giusy Ferreri, Noemi, Paola Turci. Tutti a Verona per interpretare i brani più noti del cantautore bolognese: da Caruso a L’anno che verrà, dalla biografica 4 marzo 1943 fino alla “scanzonata” Attenti al lupo, da Futura a Disperato erotico stomp.

Il programma

Un excursus musicale impreziosito da immagini inedite, foto d’epoca e video mai visti: dalle testimonianze esterne di Gino Paoli e Roberto Vecchioni, ai racconti dei singoli ospiti presenti sul palco. Un regalo ai telespettatori, ricco di aneddoti nascosti di una carriera incredibile e di un personaggio mai dimenticato dagli italiani.

«Un'opportunità meravigliosa di poter cantare per Lucio insieme a tanti amici e grandi artisti, non solo musicisti – racconta Ron – Fare questo evento al Teatro Romano di Verona è stata un'esperienza unica. Uno spettacolo di musica e di racconti, all'insegna della leggerezza, proprio come era Lucio».

Il concerto si avvale della direzione artistica televisiva di Giampiero Solari e della regia di Roberto Cenci.