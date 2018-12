Il Concerto di Natale 2018 in Vaticano andrà in onda questa sera, lunedì 24 dicembre, in prima serata su Canale 5. L'evento si è tenuto lo scorso sabato 15 dicembre presso l'Aula Paolo VI in Vaticano, ed ha accolto molti artisti di fama internazionale accompagnati dall'Orchestra Universale Sinfonica Italiana diretta dal maestro Renato Serio. A condurre lo spettacolo sarà Gerry Scotti, affiancato da Don Davide Banzato.

Concerto di Natale in diretta tv

Si tratta della 26esima edizione del Concerto di Natale. Il tema di quest'anno è legato a iniziative educative nei campi profughi. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto in beneficenza per i campi d'accoglienza di Erbil, che ospitano le persone in fuga dall'Iraq, ma saranno destinati anche al campo di Palabek in Uganda, che a sua volta dà asilo a 40mila sfollati sfuggiti alla guerra in Sud Sudan. Potremo godere della partecipazione straordinaria degli argentini Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero. Come sempre, tutti gli artisti dello storico Concerto di Natale si esibiranno in alcuni arrangiamenti delle più famose canzoni natalizie. Ecco alcune star italiane ed internazionali che si sono esibite a sostegno della causa e che vedremo stasera alle 21.20 su Canale 5:

Anastacia;

Alessandra Amoroso. "Non vedo l'ora, sono molto emozionata", ci raccontò pochi giorni fa la cantante salentina. Qui la nostra intervista ;

; Edoardo Bennato;

Fabrizio Bosso;

Dee Dee Bridgewater;

Giovanni Caccamo;

Josè Feliciano;

Andrea Griminelli;

Raphael Gualazzi;

Hussain Al Jassmi;

Ermal Meta;

Mihail;

Álvaro Soler;

Gheorghe Zamfir;

New Direction Tennessee State Gospel Choir;

Art Voice Academy;

Piccolo Coro Le Dolci Note.

Cosa vedere a Natale in tv? Tanta musica, film e speciali dal passato. Ecco una rapida rassegna (scheda Ansa). RAI1 - Feste tutte in note per la prima rete, che già la mattina del 24 propone il Concerto di Natale dalla Scala di Milano. In prima serata, la Santa Messa celebrata da Papa Francesco in 4k, seguita dagli speciali di A sua immagine e di Viaggio nella Chiesa di Francesco, da Aleppo a Gerusalemme, passando per il bellunese sconvolto dal maltempo.

Il 25 si apre con Lo Zecchino di Natale e, subito dopo la benedizione Urbi et Orbi, è la volta del Concerto di Natale dalla Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, con l'Orchestra Sinfonica della Rai diretta da David Gimenez e tenore José Carreras. Prima serata con un classico come Biancaneve e i sette nani di Walt Disney e poi ancora musica con Il Volo in Voci di Natale, Libano 2018. A mezzanotte, i valori dello sport con i campioni paraolimpici di I limiti non esistono. Bis di cartoni il 26, con Cenerentola e Anna dai capelli rossi.

