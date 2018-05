Concerto Primo Maggio 2018, i cantanti e la scaletta della diretta su RaiTre

Concertone del Primo Maggio, tutto pronto per il via alla tradizionale maratona musicale che da 28 anni porta artisti e musicisti sul palco allestito per l’occasione in piazza San Giovanni a Roma.

Come spiega Roma Today, nella piazza tra le più grandi della Capitale sono attese migliaia di persone (lo scorso anno furono 500.000). Il tema che caratterizzerà il concerto di questo 2018 sarà "Sicurezza: il cuore del lavoro". "Il numero degli incidenti sul lavoro parlano di emergenza, di tragedia, non solo di preoccupazione” – afferma il delegato della Cgil, Silvano Campioni – “Sembra anacronistico che si debba porre all'attenzione dell'opinione pubblica un tema come questo. Ma purtroppo è cosi e si deve dare un segnale. Oggi però non lanciamo solo un tema, non celebriamo solo un rito ma lanciamo soprattutto un bel concerto".

Concerto del Primo Maggio 2018, la diretta tv su Rai Tre

A partire dalle 15 Rai Tre trasmetterà la diretta televisiva condotta da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Si andrà avanti fino alle 19, per poi riprendere poco dopo le 20. Nel pomeriggio si esibiranno i giovani artisti vetrina per i giovani artisti.

Il Concerto del Primo Maggio 2018 sarà trasmesso anche in diretta radio da Radio2 che, oltre a seguire l’evento on air, per la prima volta racconterà il backstage del Concerto del Primo Maggio in diretta sulla pagina Facebook di Radio2 e il canale YouTube della Rai e sarà presente in piazza con Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico.

Il Concerto del Primo Maggio 2018, i cantanti

I cantanti presenti e confermati a Piazza San Giovanni sono: Max Gazzè e Orchestra Filarmonica Marchigiana, Sfera ebbasta, Cosmo, Le Vibrazioni, The Zen Circus, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, Fatboy Slim, Carmen Consoli, Canova, Nitro, Calibro 35, Dardust ft. joan thiele, Frah quintale, Wrongonyou, Willie peyote, Lo Stato Sociale, Ministri, Francesca Michielin, Gemitaiz, Ultimo, John de Leo, Achille Lauro e Boss Doms, Gazzelle, Ermal Metal.

Presente anche Gianna Nannini che torna sul palco del Concerto del Primo Maggio dopo 24 anni.

La scaletta ufficiale del Concerto del Primo Maggio a Roma

Ad aprire il concerto sarà Indigo Face. Ecco l'ordine con cui saliranno sul palco: Giorgio Baldari, Braschi, Esposito, Maria Antonietta, Frah Quintale, Wrongonyou, Achille Laura e Boss Doms, Mirkoeilcane, Nitro, Galeffi, Gemitaiz, GAzzelle, Willie Peyote, Erio, La Municipal, Zuin, Dardust ft. Joan Thiele, Canova, The Zen Circus, Francesca Michielin, John De Leo, Ministri. I big in serata: Gianna Nannini, Ultimo, Sfera Ebbasta, Max Gazzè & Orchestra Filarmonica Marchigiana, Ermal Meta, Carmen Consoli, Cosmo, Le Vibrazioni, Lo Stato Sociale, Calibro 35, Fatboy Slim.