Musica che unisce, su Rai1 lo show da casa dei vip: da Emma a Valentino Rossi

Il meglio della musica e dello spettacolo italiano unito per sostenere una raccolta fondi interamente destinata alla Protezione Civile, impegnata quotidianamente contro il coronavirus. Martedì 31 marzo, a partire dalle ore 20.35, va in scena ''Musica che unisce'', show evento che sarà trasmesso in diretta su Rai1 e in streaming, in contemporanea, sul sito dell’iniziativa, musicacheunisce.it, sui canali social dedicati e su tutte le piattaforme multimediali Rai, come RaiPlay, e i canali ufficiali di YouTube e Facebook. Ogni artista contribuirà da remoto, nel rispetto dell'ashtag #iorestoacasa, inviando la propria performance. La partecipazione di tutti gli artisti e l'intero evento sono a titolo gratuito.

Musica che unisce, tutti i cantanti

Gli artisti regaleranno al pubblico inediti video set live, rigorosamente realizzati dalle loro abitazioni: un’unica video playlist, un lungo flusso di musica condivisa, per raccogliere fondi e ricordare come la connessione tra esseri umani, possibile attraverso la musica, sia fondamentale per superare insieme e responsabilmente l’emergenza ormai planetaria in atto. Tra gli ospiti: Alessandra Amoroso, Andrea Bocelli, Brunori Sas, Cesare Cremonini, Diodato, Elisa, Emma, Ermal Meta, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gazzelle, Gianni Morandi, Gigi D'Alessio, Levante, Ludovico Einaudi, Mahmood, Marco Mengoni, Negramaro, Paola Turci, Riccardo Cocciante, Tiziano Ferro, Tommaso Paradiso sono solo alcuni dei giganti che parteciperanno alla serata.

Musica che unisce, sul palco volti di sport e cinema

Ma non solo musica: la danza con l'étoile Roberto Bolle e il cinema con Luca Zingaretti e Paola Cortellesi. Dal mondo sportivo Andrea Dovizioso, Bebe Vio, Federica Brignone, Federica Pellegrini, Roberta Vinci, Valentino Rossi e con la voce narrante di Vincenzo Mollica.

Un grande show senza interruzioni pubblicitarie e soprattutto senza gli artisti sul palco, ideato da Latarma Management srl e prodotto in collaborazione con Rai.

Questo il conto corrente messo a disposizione dalla Protezione Civile: Banca Intesa Sanpaolo Spa - Filiale di Via del Corso, 226 Roma. IBAN: IT84 Z030 6905 0201 0000 0066 387 - BIC: BCITITMM. Indicare nella causale: Musica che unisce. Sarà possibile effettuare la donazione con anche un semplice click direttamente sulla piattaforma Forfunding messa a disposizione da Intesa Sanpaolo e personalizzata: musicacheunisce.forfunding.it