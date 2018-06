"Con il cuore nel nome di Francesco": tutti i big della serata evento di Rai 1

Anche quest'anno torna puntuale su Rai 1 l'appuntamento con la musica e con la beneficenza. Martedì 19 giugno, alle 20:35 in diretta dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, la serata evento, condotta da Carlo Conti, che da 16 anni aiuta e sostiene chi soffre e si trova in difficoltà.

L'evento che unisce musica, cultura e spiritualità vedrà la partecipazione di artisti della musica italiana e testimoni di solidarietà. Alla XVI edizione, "Con il cuore nel nome di Francesco" è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi. Ogni anno i Frati Francescani organizzano una maratona di beneficenza e chiedono un aiuto per le popolazioni più disagiate. Saranno sostenuti progetti che si occupino di poveri, di malati, di formazione scolastica e lavorativa nei luoghi dimenticati dal mondo. Quest'anno verranno aiutate strutture caritatevoli in Italia, nella Repubblica Centrafricana, in Zambia, in Madagascar e in Indonesia.

L'evento solidale vedrà la partecipazione di Al Bano, Edoardo Bennato, Ron, Nino Frassica, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Red Canzian dei Pooh, il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, Marco Carta, Bianca Atzei, Orietta Berti e tanti altri. Tutti uniti per una causa comune: ridare un sorriso a chi lo ha perduto.

Anche quest'anno "Con il Cuore nel nome di Francesco" sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1 accompagnata dal commento a cura di Carlotta Tedeschi. Sarà possibile aiutare chi è in difficoltà donando dal 5 Giugno al 5 Luglio con SMS e con chiamate da rete fissa al 45515. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali. Sarà di 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 5/10 euro da rete fissa TIM, Wind Tre, Fastweb, Vodafone e Tiscali.