Ciao Darwin, il concorrente Gabriele Marchetti non migliora

Gabriele Marchetti, rimasto paralizzato in seguito a una caduta sui rulli di 'Ciao Darwin' non migliora. Lo scrive nel numero domani in edicola il settimanale 'Oggi', citando fonti familiari secondo cui il 54enne romano, ricoverato con quattro vertebre rotte alla clinica Santa Lucia, è condannato in un letto, paralizzato dalle spalle in giù.

Come sta Gabriele Marchetti, concorrente di 'Ciao Darwin'

Come i telespettatori più attenti ricorderanno, Marchetti è rimasto ferito ad aprile, durante la registrazione della puntata dedicata alla sfida tra 'Finti Giovani' e 'Nati Vecchi'. Da allora è iniziata la sua battaglia. Le sedute in palestra sulle macchine per la rieducazione motoria finora non avrebbero dato risultati apprezzabili e a più di due mesi dall'incidente avvenuto il 17 aprile, Gabriele riuscirebbe a muovere solo le dita del piede sinistro e a ruotare l'avambraccio destro.

Mentre l’inchiesta aperta dalla procura di Roma cerca di accertare l’effettiva pericolosità dei macchinari e dei giochi utilizzati dai concorrenti della trasmissione di Canale 5, Paolo Bonolis, conduttore del programma, e la moglie Sonia Bruganelli titolare della società di produzione, sono costantemente in contatto con Simone Marchetti, unico figlio di Gabriele, per avere informazioni di prima mano sull’evoluzione del quadro clinico.