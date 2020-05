Canale 5 trasmette 'Contagion' e i social si scatenano: “Inquietante, troppo simile alla realtà”

"Ma chi è il pazzo sadico che ha deciso di mandare in onda in prima serata un film su una pandemia durante una pandemia? Cioè è come vedere 'The Flight' in aereo"; "Io credo che un palinsesto più scellerato, insensato e controproducente di quello di stasera di Canale 5 non sia mai stato realizzato in 66 anni di televisione. #Contagion"; “Un film girato nove anni fa ma sembra scritto poche settimane fa. Impressionante!”: questi alcuni dei numerosi commenti circolati sui social durante la messa in onda su Canale 5 nella prima serata di venerdì primo maggio di ‘Contagion’, profetica pellicola di Steven Soderbergh del 2011 con Matt Damon, Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet e Marion Cotillard.

Il film, sceneggiato con la consulenza degli studiosi dell’americano Centers for Disease Control, racconta una terribile pandemia che sembra proprio quella attuale di coronavirus, similitudine che ha scatenato le reazioni più disparate da parte dei telespettatori. Alcuni contrariati per la scelta di trasmettere un film del genere in questo periodo, altri spaventati dalle tante analogie con la situazione attuale, Twitter è stato il luogo virtuale che ha raccolto gli innumerevoli sfoghi degli utenti.

"Avete notato la pochissima pubblicità durante il film #Contagion? Mi sa che gli inserzionisti si sono tenuti alla larga", ha scritto qualcuno; "Secondo me è stato De Luca a chiedere di mandare in onda questo Film #Contagion" il pensiero di un altro con ironico riferimento al governatore della Campania; "Appena iniziato ma è chiarissimo che la trama di #contagion è spaventosamente simile all'attuale realtà. Il film è del 2011 una cosa davvero inquietante", il commento di un'altra utente pure lei sorpresa dalle similitudini con una realtà già di per sé tanto pesante da affrontare. Ma c’è anche ha approvato la scelta di Mediaset di inserire nei palinsesti un film del genere: "Mr G. Sono l’unico a pensare che invece trasmettere #contagion sia stata una delle poche mosse indovinate e astute fatte da Mediaset nelle ultime settimane?". Questione di gusti, insomma…

Appena iniziato ma è chiarissimo che la trama di #contagion è spaventosamente simile all'attuale realtà. Il film è del 2011 una cosa davvero inquietante. — Anna Milano (@dolcecinica) May 1, 2020

Ma chi è il pazzo sadico che ha deciso di mandare in onda in prima serata un film su una pandemia DURANTE UNA PANDEMIA.

Cioè è come vedere The Flight in aereo. #contagion pic.twitter.com/v7DfzFfGGc — Sia💕 (@ShakeAllOff) May 1, 2020

Immagino gli italiani che guardano il film a casa in questo momento tutti così #Contagion pic.twitter.com/jcf7R3D4Np — Silvia (@silviapuntarell) May 1, 2020

Il telegiornale era parte del film o della realtà? #Contagion pic.twitter.com/QOWYDPNFao — alisia (@g0ddessmez) May 1, 2020

Ho come l'impressione che hanno deciso di trasmettere #contagion per convincerci a stare a casa anche dopo il 4 pic.twitter.com/kLCUgjspkj — Giadina (@Giadina72126423) May 1, 2020

#Contagion e così ci perdiamo la primavera, ci perdiamo l'estate, ci perderemo altri 144 giorni che non torneranno più... pic.twitter.com/BuJw0Fn0TM — Antonio B. (@antonio_bonini) May 1, 2020

Questo film è così accurato che se non ci avessero detto che era stato realizzato nel 2011 e lo avessero mandato in onda tra qualche mese tutti avremmo pensato che fosse stato fatto prendendo ispirazione da quello che stiamo vivendo adesso#contagion pic.twitter.com/tbLrpdT5bT — 🍹🐧 (@isoledipinte) May 1, 2020

A regá pazzesco ogni scena mi sembra un film già visto.....#contagion pic.twitter.com/B7FbdGz76y — Memmy (@MariaLuisaCarna) May 1, 2020

