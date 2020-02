Conti VS De Filippi, la nuova sfida del venerdì sera: "Chi se ne frega chi vince"

Dopo anni Maria De Filippi ci è riuscita: il serale di Amici andrà in onda il venerdì e non più il sabato. Una collocazione più adatta secondo lei al longevo talent, anche se andrà a scontrarsi - per tre settimane consecutive - con 'La Corrida' di Carlo Conti.

Un'amicizia messa a repentaglio da questa sfida televisiva? Macché. Ad allontanare ogni possibile voce di rivalità sono proprio i diretti interessati in un video proiettato durante la conferenza stampa di Amici e pubblicato dal conduttore sul suo profilo Instagram.

Una simpatica intervista doppia in cui manifestano la reciproca stima ma soprattutto il profondo affetto che li lega. "Non siamo amici - assicura Conti - Siamo fratello e sorella". Nessuna rivalità, dunque, conferma Maria: "Chi se ne frega di chi vince. Vince il pubblico".