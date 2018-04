"L'Eredità" senza Frizzi, Carlo Conti: "E' uno strazio"

Una "staffetta naturale" l'hanno definita in Rai, ma stavolta il passaggio del testimone è stato molto doloroso. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, le chiavi dello studio de "L'Eredità" sono passate a Carlo Conti, ma il conduttore tutto avrebbe voluto tranne questo, come ha spiegato nella prima puntata del programma dopo la tragedia.

La scomparsa dell'amico è un dolore immenso che ha tenuto per sé in tutti questi giorni, e solo adesso arrivano le prime parole: "Quando un dolore è così forte non puoi fare proclami - ha detto al settimanale Chi - E' uno strazio che hai dentro fortissimo e ti toglie le parole. Non riesco a commentare una cosa che mi tocca così da vicino, preferisco il silenzio per cercare di metabolizzarlo".

Difficile andare avanti con un dolore così grande nel cuore, soprattutto davanti alle telecamere. "Andare in onda è stato triste - ha spiegato Conti - ho messo il 'pilota automatico', ma è stato difficile andare avanti perché eravamo veramente legati. Mi chiamava 'fratellone' e questo dice tutto". Come le sue parole.