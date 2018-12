Mattino 5, lite tra Corona e Cecchi Paone. Federica Panicucci furiosa: "Chiedi scusa"

(Scontro tra Corona e Cecchi Paone a Mattino 5: l'intervento di Federica Panicucci)

Un acceso scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Fabrizio Corona ha animato la puntata odierna di Mattino 5, durante la quale i due hanno avuto modo di confrontarsi a distanza in merito alle vicende giudiziarie dell’ex re dei paparazzi e al giudizio negativo che il giornalista ha più volte espresso dentro e fuori la Casa del Grande Fratello Vip.

“Lei è un fenomeno pericoloso rispetto a chi non ha gli strumenti per sapere come ci si debba comportare”, ha affermato Cecchi Paone; dura la replica di Corona che rispondendo in collegamento alle accuse di essere un cattivo esempio per i giovani, ha dato della “signorina” al suo interlocutore”.

“La signorina Cecchi Paone si sta innervosendo” ha allora esclamato Corona mentre il giornalista chiedeva a Federica Panicucci di prendere una posizione in merito alla vicenda.

La definizione così offensiva ha mandato su tutte le furie Cecchi Paone che ha chiesto alla conduttrice di ammonire il suo ospite. Lui, però, di tutta risposta, ha interrotto all’improvviso il collegamento.

“Vi saluto, non ho voglia di questi circhi”, ha concluso Corona prima di lasciare la postazione in cui si trovava per l’intervento.

“Deplorevole e deprecabile il modo in cui ti ha appellato”, è stato l’intervento di Panicucci che ha chiesto al suo inviato di seguire Corona per scusarsi con Cecchi Paone.

Scuse che però non sono arrivate: Corona ha chiuso il finestrino dell’auto ed è andato via.