Corona, le scuse a Giletti e la precisazione sui social: "Il vero Brasile ieri ero io"

La presenza di Fabrizio Corona nell’ultima puntata di stagione del suo ‘Non è la l’Arena’ non è stato un finale semplice per Massimo Giletti.

L’intervista all’ex agente fotografico, per quanto pianificata e annunciata da tempo in prima serata su La7, si è rivelata alquanto difficile da gestire per il conduttore che più volte nel corso della trasmissione, è dovuto intervenire per chiedere al suo ospite di tacere (“Lo dico per te, Fabrizio, fermati qui…”), per dissociarsi dalla gravità delle sue affermazioni (“Ti assumi la responsabilità di quello che dici”), per ammonirlo rispetto al linguaggio usato per rivolgersi agli assenti (Selvaggia Lucarelli in primis).

A un certo punto del programma, l’imbarazzo di Massimo Giletti è stato evidente: “Mi dispiace”, ha commentato il conduttore davanti al disappunto di Giampiero Mughini: “Fabrizio, attacchi le persone non presenti. Stai sbagliando, fidati. Stai perdendo un’occasione, lasciatelo dire”.

Evidentemente conscio di essere uscito più volte dal seminato televisivo, subito dopo la trasmissione Fabrizio Corona ha ritenuto di esprimere le sue scuse a Giletti.

“Grazie Massimo..e scusa se non riesco a non dire ciò che penso...ma sono e sarò sempre così ...!!!”, ha scritto l’ospite su Instagram al termine di una trasmissione che in queste ore sta suscitando diverse reazioni da parte di chi, come Selvaggia Lucarelli e Don Mazzi, sono stati chiamati in causa nel corso della diretta.

Fabrizio Corona: “Il vero Brasile ieri ero io”

A poche ore dalla puntata che lo ha visto protagonista di Non è l’Arena, Corona ha commentato con un post su Instagram la sua apparizione televisiva.

Gli ascolti ottenuti dal programma sono stati del 9,2% di share (36% per la partita dei Mondiali Brasile-Svizzera e oltre il 10% per Rai Uno che ha trasmesso la replica de ‘I bastardi di Pizzofalcone’), dato che è stato commentato così dall’ex agente fotografico, soddisfatto del risultato ottenuto.

“Il vero Brasile ieri ero io e ho vinto parlando di giustizia, mettendo in rete le carte, usando la più grande arma che dio ci ha donato: la parola libera. Quella che nessuno potrà più togliermi”, ha affermato Corona nel lungo post a corredo della sua foto.