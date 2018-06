Don Mazzi replica a Corona: “Inventa tutto, ha la capacità satanica di manipolare la verità”

Le parole di Fabrizio Corona rivolte a Don Antonio Mazzi durante l’ultima intervista a ‘Non è l’Arena’ sono state molto dure e destinate a far discutere.

L'ex agente fotografico era stato affidato alla comunità Exodus gestita dal religioso che in passato aveva più volte parlato del loro rapporto e della vicenda giudiziaria che lo riguardava. Ieri, però, Corona ha smentito le affermazioni di Don Mazzi.

Don Mazzi replica a Fabrizio Corona

“Io non ho mai avuto alcun rapporto di cura con questo signore, con Don Mazzi, l’avrò visto due volte, sono stato affidato ad una comunità Exodus ma non tutte sono gestite da Don Mazzi”, ha dichiarato Corona a Massimo Giletti all’inizio della trasmissione: “Mi fa arrabbiare che si permetta di dare dei giudizi su di me senza conoscermi, nel 2016 quando sono stato arrestato ha detto che meritavo di marcire in galera, un prete non può dire certe cose. Tutto deve essere strumentalizzato ai fini mediatici,si deve vergognare, deve appendere il crocifisso al chiodo” (qui il video delle affermazioni di Corona su Don Mazzi).

Fabrizio Corona e Massimo Giletti hanno puntualizzato che Don Mazzi, invitato in studio, non ha accettato l’invito.

La replica a quelle parole è arrivata poco fa in diretta radiofonica a ‘Non Stop News’, il programma di Rtl 102,5 condotto da Pieluigi Diaco.

Il sacerdote ha così replicato a quelle pesanti affermazioni: “Se Corona è uscito dal carcere di Opera è perché ci siamo dati da fare io e il cappellano don Antonio. Andrebbe interpellato il cappellano… L’ho sempre seguito e assistito. Se lui si è messo in testa di dire tutto il contrario lo dice, perché ha una capacità satanica di manipolare la verità”.