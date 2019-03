Corona, le scuse a Barbara dʼUrso: “Mi dispiace, con tuo figlio ho sbagliato. Sono migliorato”

Le scuse a mezzo tv in prima serata su Canale 5 sono il nuovo cavallo su cui Mediaset ultimamente monta spesso per tentare di galoppare verso il successo un po’ fiaccato dal riscontro del suo pubblico.

Dopo il perdono chiesto dalla faccia contrita di Alessia Marcuzzi divisa a mezzo schermo con quella emaciata di Riccardo Fogli nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, al debutto dello show ‘Live-Non è la d’Urso’ è toccato a Fabrizio Corona cospargersi il capo di cenere in diretta tv per chiedere alla padrona di casa di essere scagionato dalla colpa di aver diffuso anni fa alcune foto del figlio.

Corona chiede scusa a Barbara d’Urso: “I figli devono essere lasciati fuori”

“Nei periodi di sofferenza riesci a capire che determinate cose che hai fatto sono sbagliate anche se hanno contribuito a creare quel personaggio così famoso e popolare. Tra le tante cose che ho sbagliato ci sono stati molti atteggiamenti che ho avuto nei tuoi confronti, perché per primo a sbagliare con te sono stato io”, ha esordito Fabrizio Corona accolto in studio da una serissima Barbara d’Urso: “E innanzitutto credo che quando ci si batte, le persone che vanno lasciate fuori sono i figli. Quindi oggi mi dispiace e ti voglio chiedere scusa soprattutto per tuo figlio. E chi ci sta guardando non voglio che pensi che io non sia coerente ma che sono migliorato, che è diverso”.

“Il perdono va dato sempre: in questo caso io ho accettato le tue scuse, non so se lo farà mio figlio, ma l’importante è che tu l’abbia fatto pubblicamente”, la replica della conduttrice. Fabrizio Corona ha anche commentato la vicenda Fogli: "Da un punto di vista professionale il mio intervento era giustificato. Dal punto di vista umano penso che sia stata una grossa cattiveria nei confronti di un uomo che sta soffrendo. E chiedo ancora scusa e non mi vergogno a chiederlo perché ho sbagliato".

Perché Corona ha chiesto scusa a Barbara d’Urso: i motivi della lite

La rottura tra i due risale ad anni fa quando l’ex re dei paparazzi pubblicò in prima pagina una foto del figlio della conduttrice con in mano quello che secondo il fotografo era uno spinello. Secondo la d’Urso, invece, si trattava di una sigaretta rollata e per difendere il ragazzo scelse le vie legali.

Nel 2009 tra i due ci fu una brutta lite in diretta a "Pomeriggio Cinque" e da allora la conduttrice non era più tornata sull'argomento fino a quando nel 2015, Corona non scrisse una lettera dal carcere che allora fu letta proprio dalla conduttrice.