Corona diffidato dall’uso dei social, l’avvocato: “Non si può chiedere che Fabrizio sparisca”

Il video e le immagini di Fabrizio Corona postate sui suoi profili social avevano indotto la procura di Milano a chiedere la revoca dell’affidamento terapeutico e il conseguente ritorno in carcere.

Tale richiesta è stata respinta dal giudice di sorveglianza, decisione che è stata commentata dall’avvocato dell’ex re dei paparazzi Ivano Chiesa nel corso di Mattino 5.

“Quando ho visto la richiesta della procura di revoca ho pensato fosse una esagerazione” ha detto il legale in collegamento telefonico con Federica Panicucci: “Secondo il magistrato quelle pubblicazioni sono una violazione delle prescrizioni, ma secondo me un conto è dire che Corona non possa postare immagini o filmati sulla esecuzione della pena, ma che non possa più comparire nulla che lo riguardi è un altro”.

“Va bene l’esecuzione della pena, ma non si può pretendere che Corona scompaia. Lui è Corona e menomale che lo è” ha aggiunto Chiesa argomentando il suo punto di vista nel corso del suo lungo intervento registrato nel video seguente: