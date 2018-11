Corona resta libero: non tornerà in carcere

Fabrizio Corona non tornerà in carcere: lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza a Milano, rigettando la richiesta formulata dalla rappresentante della procura generale, Nunzia Gatto.

Secondo la Procura, l'ex re dei paparazzi aveva violato in più occasioni le regole dell'affidamento terapeutico in prova e per questo doveva tornare in carcere: dall'uso dei social alla partecipazione al 'Grande Fratello Vip' - con tanto di lite con la conduttrice Ilary Blasi - erano queste alcune delle 'accuse' mosse a Corona lo scorso 26 novembre, durante l'udienza celebrata a porte chiuse davanti ai giudici della Sorveglianza.

Corona resta libero: le parole dell’avvocato

''Un'ordinanza di 27 pagine in cui sono stati presi in esame gli aspetti complessivi e in piena corrispondenza delle norme non si sono fatte valutazioni morali rispetto a un personaggio pubblico, ma una valutazione della persona'': così il legale di Fabrizio Corona, Antonella Calcaterra ha commentato all'Adnkronos la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, di non far rientrare l'ex re dei paparazzi in carcere.