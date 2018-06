Non è l’Arena, rimandata l’intervista a Corona: l’annuncio di Giletti e il messaggio sui social

Era attesa per ieri, domenica 3 giugno, l’intervista di Massimo Giletti a Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che a ‘Non è l’Arena’ in onda su La 7 avrebbe raccontato la sua vicenda giudiziaria alla luce degli ultimi accadimenti.

La sua presenza, però, è stata rimandata a domenica 17 giugno, giorno in cui, a detta del conduttore a inizio puntata, sono previste dichiarazioni importanti: “Sarà un evento. Parlerà del processo, ci saranno persone che la penseranno in modo diverso da lui”, ha detto Giletti.

“Farò anche i nomi di quelli che ben pensano e accusano”

Le parole di Giletti sono state prontamente commentate dallo stesso Corona che, su Instagram, ha avvisato i suoi follower e promesso di raccontare quello che non ha mai detto.

“Come ha detto Massimo Giletti, ci vediamo domenica 17 giugno, a #nonèlarena. Un programma libero, una trasmissione dove vince la libertà di parola. Una puntata dove racconterò quello che non ho mai detto. E sapete una cosa? Lo farò da uomo libero... come le mie parole”, ha scritto Corona in calce al video che mostra Giletti su La 7.

“Aprite bene le orecchie. Chi deve capire, ha già capito o è già fuggito... dicendo ‘non vengo’ . Farò anche i nomi di quelli che ben pensano e accusano. Ma lo fanno solo quando si è dentro una cella. Fuori invece: vagano vagano... Ci vediamo domenica 17 giugno!!!”, ha concluso Corona.

Quella di domenica 17 giugno sarà la seconda volta di Corona in tv dopo l’intervista a Verissimo del 26 maggio scorso. La differenza rispetto alla sua presenza nel talk condotto da Silvia Toffanin, tuttavia, sta nel fatto che ‘Non è l’Arena’ è in diretta e quello con Corona non sarà un dialogo ‘solitario’ tra conduttore e intervistato, ma ci sarà un contraddittorio con altre persone presenti in studio. Non a caso, Giletti lo ha definito "un evento" che, immaginiamo, farà molto discutere.