Corona sfrattato, dovrà lasciare la casa in centro a Milano. E lui replica sui social

Avviso di sfratto per Fabrizio Corona: l’imprenditore dovrà lasciare entro 120 giorni la casa di via De Cristoforis a Milano, gli è stata confiscata quasi un anno fa dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale milanese (qui le immagini della dimora).

Come riporta Milano Today, l'avviso di 'sfratto' dell'Agenzia del Demanio è negli atti del Tribunale di Sorveglianza che qualche mese fa ha confermato l'affidamento terapeutico per Corona con dimora nella casa già confiscata e svaligiata dai ladri di recente, e della Procura generale che con l'Avvocato generale Nunzia Gatto ha chiesto di recente ancora la revoca dell'affidamento.

"Corona non paga l'assegno familiare"

La notizia dell’avviso di sfratto arriva a qualche giorno da quella che lo vorrebbe chiamato a processo perché tra il 2014 e il 2015 non avrebbe pagato l'assegno di mantenimento a suo figlio, Carlos Maria. Le indagini a suo carico sono scattate dopo la denuncia dell'ex moglie e madre del ragazzo, Nina Moric, che nel 2017 aveva riferito un presunto debito di 100mila euro.

In particolare, spiega Milano Today, la Procura di Milano ha mandato a processo con citazione diretta a giudizio Corona per il presunto mancato pagamento dell'assegno mensile - pari a circa 4.500 euro - per il figlio, tra l'aprile 2014 e l'aprile del 2015. La prossima udienza, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, è stata fissata dal Tribunale di Milano per la prossima primavera. La coppia Moric - Corona cercherà di trovare un'intesa.

Secondo la showgirl croata l'ex compagno avrebbe un debito di 100mila euro per non aver versato l'assegno mensile al figlio. La Moric però aveva sporto denuncia nel 2017, prima di 'fare pace' con il personaggio televisivo e di aver trovato un accordo per l'affidamento congiunto del ragazzo davanti ai giudici della Corte d'Appello di Milano. Pertanto l'ipotesi che Corona e la modella cerchino di trovare un'intesa economica prima del processo è molto probabile.

Corona sfrattato: la replica su Instagram

Poco fa Fabrizio Corona ha commentato su Instagram le notizie che lo riguardano, inerenti lo sfratto e il presunto mancato pagamento degli alimenti al figlio.

“Ogni giorno leggo una notizia che mi riguarda: indagato perché non pago gli alimenti a mio figlio mantenuto da me… Notizia del caz*o assolutamente non vera”, afferma Corona nelle Instagram Stories: “Oggi leggo che vengo che vengo sfrattato da casa e che sono stato di nuovo denunciato dalla Procura di Milano per chiedere di nuovo l’arresto”.

“Mi faccio tante risate, io mi godo casa mia e la mia libertà”, aggiunge ancora, per poi concludere: “Ci sono persone che vivono la loro triste vita per cercare di ributtarmi in galera. Sorrido e me ne fot*o”.

