Coronavirus, Le Iene e d'Urso in onda senza pubblico: "In rispetto ordinanza Regione"

Registrazioni "a teatro vuoto" per 'Le Iene' e 'Live - Non è la d'Urso'. Le due trasmissioni di Mediaset, che trasmettono dagli studi di Cologno Monzese, a Milano, andranno in onda senza pubblico. L'annuncio arriva via social a seguito dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo il Nord in Italia e in particolare la Lombardia (89 contagi in regione sui 132 totali - ultimo dato ufficiale di domenica mattina). E' di questa mattina l'ordinanza regionale che contempla la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

A comunicare per prima la registrazione senza pubblico è stata la redazione delle Iene. "Per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio nelle prossime puntate di martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia1, in cui vi parleremo naturalmente anche dell’emergenza coronavirus", si legge sul profilo Instagram della trasmissione di Italia Uno, "La Lombardia è la Regione di gran lunga con più contagiati e alcuni casi sono stati registrati anche a Milano. Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha chiesto di prendere tutte le misure per fermare la diffusione del virus. Anche noi vogliamo contribuire". A stretto giro, sullo stesso social network, è arrivato un post della conduttrice Barbara d'Urso, in onda domani sera con il suo talk show di prima serata: "Si dice 'The show must go on', sì ma giustamente, senza esporre le persone ad alcun tipo di rischio inutile non sarà facile per me con lo studio completamente vuoto ma cercherò comunque di tenervi compagnia con tutti gli ospiti previsti e so che sentirò il vostro calore da casa attraverso i social".

Non è escluso che altri programmi di Mediaset possano adottare le stesse misure in via precauzionale. In Rai, a quanto apprende Adkronos, la situazione è in "fase di valutazione". Non risultano - per ora - provvedimenti per 'La Domenica Sportiva' e per la puntata di questa sera di 'Che tempo Che Fa'. Ma non sarebbe strano che la situazione si evolvesse ulteriormente, anche in vista dell'emanazione di nuovi limiti annunciati dall'ordinanza in arrivo del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

La Regione Lombardia si sta così "blindando" per rispondere all'emergenza Coronavirus. Registrate a teatro vuoto anche le sfilate di Giorgio Armani e Laura Biagiotti, previste oggi alla Milano Fashion Week. "A proposito della situazione sul Coronavirus - si legge in una nota della Camera nazionale della moda italiana (CMNI) - comunichiamo che per quanto riguarda la Camera della Moda, abbiamo seguito e continueremo a seguire le istruzioni delle autorità preposte. Ovviamente i singoli brand prenderanno in autonomia la decisione riguardo alla modalità della sfilata odierna". Sospese anche le rappresentazioni al Teatro alla Scala e al Piccolo Teatro di Milano.

Sempre nell'ambito del mondo dello spettacolo, si segnala che in mattinata la cantante Elettra Lamborghini ha annullato due instore previsti oggi e domani a Genova e a Biella a scopo precauzionale. E' la prima artista italiana a rivalutare pubblicamente i propri impegni professionali in considerazione dell'emergenza sanitaria. "Una decisione doverosa nei confronti dei numerosi fan di Elettra Lamborghini - si legge in un Tweet pubblicato sull'account ufficiale dell'artista - Che vuole privilegiare la tutela della salute di tutti in un momento così delicato".

Gallery