Coronavirus, i fan di Adriana Volpe fanno volare un aereo carico di solidarietà

Da anni ormai far volare un aereo privato sulla casa del Grande Fratello è la modalità più usata da tanti fan per far recapitare messaggi di sostegno ai propri concorrenti preferiti. Tutti rigorosamente a testa in su e con emozione i protagonisti del GF hanno ricevuto spesso queste gradite manifestazioni di affetto.

L'iniziativa dei fan di Adriana Volpe

Ci avevano pensato anche i fan e lo staff di Adriana Volpe, concorrente tra le più apprezzate dal pubblico di questa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo attente riflessioni, però, e considerando anche la grande sensibilità che la conduttrice trentina ha sempre manifestato nei confronti di iniziative legate alla solidarietà, i fan di Adriana Volpe hanno deciso di impiegare quella somma di denaro non per l’affitto di un velivolo, ma per un importante gesto legato alla drammatica situazione che affronta in questi giorni il nostro Paese.

La raccolta fondi per lo Spallanzani

È partita così una raccolta fondi per l’Istituto Spallanzani di Roma destinata alla ricerca sul Coronavirus e alle attività assistenziali del nosocomio capitolino. Una nobile iniziativa che sta già ricevendo un massiccio sostegno da parte di moltissimi internauti.