Coronavirus, Al Bano canta ‘Felicità’ per medici e operatori sanitari sotto il loro albergo |VIDEO

Al Bano Carrisi ha dispensato un po’ della sua ‘Felicità’ a medici e operatori sanitari impegnati nel covid Hospital del Policlinico di Bari. Il cantante pugliese ha dedicato il suo brano più iconico al personale impegnato in prima linea nella lotta al coronavirus cantandolo sotto le finestre dell’albergo dove in questo periodo alloggiano i professionisti che, per non esporre i propri cari al rischio contagio, hanno scelto da alcune settimane di stare lontani dalle proprie famiglie.

Come mostra il video pubblicato su Instagram dal Policlinico barese, munito di mascherina, Al Bano si è recato davanti alla struttura e ha intonato ‘Felicità’, cantata all’unisono dai presenti che hanno ricambiato il bel gesto con grandi applausi.

La quarantena di Al Bano

Al Bano Carrisi sta trascorrendo la quarantena a Cellino San Marco con tutta la sua famiglia: "Noi rispettiamo le regole. Siamo chiusi come si dice tra casa e chiesa, facendo la giusta ginnastica ogni giorno", ha raccontato recentemente in collegamento con il programma ‘Storie Italiane condotto da Eleonora Daniele. “Siamo in una perfetta Terza Guerra Mondiale e il nemico è unico per tutti noi. Ho letto che ogni cento anni arriva un virus, bisogna stare attenti a questi periodi che arrivano e ci trovano sempre impreparati. Occorre riunirsi mentalmente per aggredire noi il virus e non l'opposto”, il pensiero del cantante.