Coronavirus, buona Pasqua a operatori e malati: il video con la voce di Gassmann

Le sirene che suonano, le immagini degli occhi e delle facce stravolte dalla fatica e dalle difficoltà, negli ospedali, nei laboratori, nei campi, nei trasporti, sui mezzi pubblici.

Il ministero della Salute ha diffuso un video dedicato a loro, ai medici, agli infermieri in prima linea e a tutte le professioni sanitarie, altrettanto fondamentali in questo periodo, ma che spesso non finiscono sotto i riflettori: tecnici di laboratorio, biologi, radiologi, ricercatori, farmacisti, psicologi, operatori dei servizi di emergenza e molti altri. Ma il pensiero va anche a chi è a casa malato, a chi è guarito, agli anziani, a chi per il bene di tutti rimane in casa.

Il filmato è stato pubblicato oggi sul portale www.salute.gov.it e sui suoi canali social. Realizzato grazie alla collaborazione con presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri della Difesa e dell'Interno e Croce Rossa Italiana, ha la voce dell'attore Alessandro Gassmann che ha partecipato con trasporto all'iniziativa.

Coronavirus, il video del ministero della Salute con la voce di Alessandro Gassmann

Nel filmato, oltre ai medici e ai professionisti sanitari impegnati, un riconoscimento e un augurio vanno anche a "chi non si è mai fermato per consentire al Paese di andare avanti in queste settimane, chi sta alla cassa dei supermercati, chi si occupa delle filiere alimentari, della distribuzione e dei trasporti, chi ci ha protetto come le Forze armate e le Forze di polizia. Ma un pensiero particolare va soprattutto a chi è rimasto a casa per proteggere sé stesso e gli altri e a chi è malato e somma le difficoltà di questo periodo alla sua condizione.

"Insieme a te, rinasceremo", è il messaggio che chiude il video prima degli auguri di Buona Pasqua.

"Sono i giorni più difficili che avremmo potuto immaginare. Ma dobbiamo guardare con fiducia al domani. Buona Pasqua a tutti", ha scritto il ministero della Salute Roberto Speranza convidivendo il video su Facebook.