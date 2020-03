Coronavirus, positivo ospite di ‘Chi l'ha visto?’: programma sospeso per una puntata

Anche 'Chi l'ha visto?' rientra nella lista dei programmi tv sospesi nel periodo di emergenza Coronavirus, anche se solo per una puntata. A renderlo noto è stata la stessa trasmissione Rai che sui social ha comunicato la decisione per via della positività del tampone di un ospite.

“Ospite positivo Coronavirus: 'Chi l'ha visto?' salterà solo una puntata. Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su Rai3 da giovedì 26 marzo. Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse”, annuncia la nota.

Il motivo della sospensione pare dovuto alla presenza in studio del viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Federica Sciarelli nella puntata di mercoledì 11 marzo e risultato positivo al Coronavirus, come la stessa redazione ha fatto sapere sabato 14 marzo. "Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal ministero" si legge nel post dell’account ‘Chi l’ha visto?’ che cita le parole di Sileri, "mia moglie e il piccolo stanno ancora bene e, seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti".

Ospite positivo #coronavirus: #chilhavisto salterà solo una puntata. Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su #Rai3 da giovedì 26 marzo. Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse. pic.twitter.com/OBlD8wNL4n — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) March 16, 2020

#coronavirus: Positivo viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. "Ho seguito da subito tutti i protocolli come indicato dal ministero. Mia moglie e il piccolo stanno ancora bene e, seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti".#chilhavisto pic.twitter.com/1XAaMJkK09