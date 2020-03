Il figlio di Fabio Testi in diretta dalla Cina: “Ecco come si vive oggi con il Coronavirus”

( A 'Live - Non è la d'Urso' Il figlio di Fabio Testi parla della situazione attuale del Coronavirus in Cina)

L’emergenza Coronavirus sta occupando la stragrande maggioranza dei palinsesti televisivi del momento e anche nella puntata di ‘Live – Non è la D'Urso’ in onda domenica 8 marzo, gli aggiornamenti sulla delicata situazione hanno a lungo tenuto banco tra gli ospiti del talk serale condotto da Barbara d’Urso.

Dalla Cina, in collegamento con lo studio di Canale 5 è intervenuto anche Fabio Testi Junior che vive a Shangai ed è titolare di quattro locali. L’imprenditore, figlio dell’attore attualmente in gioco al Grande Fratello Vip, ha parlato delle attuali condizioni dell'emergenza Covid-19 nel Paese che pare essere in miglioramento rispetto alle settimane precedenti. "I contagi sono diminuiti parecchio. Adesso siamo a 20 mila in tutta la Cina. E 24 – 25 casi rimasti a Shanghai. Considerate che siamo 25 milioni di abitanti, quindi stanno facendo miglioramenti notevoli. Ci sentiamo sicuri qui”, ha raccontato Fabio insieme alla compagna con cui vive in Cina.

“Da un mese, da dopo il Capodanno cinese, abbiamo chiuso i nostri 4 negozi. Oggi il 70 - 80 per cento dei negozi sono in ripresa. Abbiamo aperto due dei nostri locali con vari accorgimenti: mascherine, disinfettante, distanza di un metro l'uno dall'altro, misura della temperatura prima di entrare nel ristorante, chiusura alle 8 di sera. Ci sono dei codici sui cellulari che ti dice dove sei stato negli ultimi 15 giorni. Se è verde puoi entrare nei locali. Se il codice è rosso non entri”, ha spiegato l’uomo prima di mandare un messaggio al padre che nei giorni scorsi, nella Casa del GF Vip, aveva manifestato molta preoccupazione per il figlio chiedendo al pubblico di essere votato affinchè possa tornare dalla sua famiglia in un momento così difficile.

Parole rassicuranti da Fabio Testi Jr, figlio di Fabio Testi, in diretta da Shanghai pic.twitter.com/qlcsDR0h5d — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 8, 2020

Tutte le misure preventive che vengono prese al momento in Cina in esercizi pubblici per combattere il #coronavirus! pic.twitter.com/nX4R64nklg — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 8, 2020

Fabio Testi al GF Vip, l’appello del figlio: “Non avere fretta di uscire dalla Casa”

“L'ho visto un po' provato. Gli voglio dire di stare tranquillo, di non aver panico, di avere pazienza, di non avere fretta di uscire dalla casa del Grande Fratello”: così Fabio Testi Jr ha inviato il suo messaggio al padre in gara nel reality di Canale 5: “Stiamo bene. A livello di sanità, non abbiamo problemi. Il business ed il lavoro sono fermi, è la nostra unica preoccupazione”.

Intanto Fabio Testi è in nomination insieme a Sara Soldati e Asia Valente: a decidere chi di loro uscirà dalla Casa del GF Vip sarà il pubblico nella puntata in onda mercoledì 11 marzo.