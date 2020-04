Coronavirus, da Emma ad Arisa, cresce il numero delle star nel coro #ImagineForVerissimo

(nel video in alto il video del coro di ImagineForVerissimo)

Sono trascorsi quasi 50 anni da quando John Lennon pubblicò uno dei brani più celebri al mondo "Imagine". Era il 1971, un periodo storico segnato dal conflitto in Vietnam, dalla guerra fredda e da altri tragici scontri nel mondo; da allora la canzone dell'ex componente dei Beatles è stata considerata un inno alla speranza, alla pace, alla solidarietà. E ancora una volta, in questo momento di emergenza mondiale in cui si sta combattendo una guerra senza armi e contro un nemico invisibile ed insidioso, il Coronavirus, le note di Imagine tornano a risuonare ed emozionare.

Il coro #ImagineForVerissimo

La canzone è stata scelta anche dalla trasmissione Verissimo per rivolgere un messaggio di affetto e vicinanza al pubblico. Il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ha lanciato un invito al quale hanno risposto moltissimi personaggi del mondo del cinema, della tv, della musica e dello sport che insieme, anche se virtualmente, hanno intonato le toccanti parole della canzone. Al coro, la cui formazione è in continua evoluzione, si sono uniti Afef, Alberto Urso, Alena Seredova, Alessandra Amoroso, Diana Del Bufalo, Edoardo Stoppa con Juliana Moreira, Elisabetta Canalis, Elodie, Fabio Fognini, Filippo Magnini con Giorgia Palmas, Francesca Schiavone con Cilene, Francesco Arca, Francesco Renga, Gerry Scotti, Gigi D’Alessio, Giordana Angi, Giusy Ferreri, Il Volo (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble), Kevin Prince Boateng con Melissa Satta, Laura Chiatti, Michelle Hunziker, Nek, Paolo Ruffini, Raoul Bova con Rocio Munoz Morales, Serena Autieri, Serena Rossi e Sergio Sylvestre. Il coro virtuale Imagine For Verissimo è diventato la sigla di “Verissimo - Le Storie” e ogni settimana si arricchirà di nuovi contributi, tra i più recenti quelli di Ambra Angiolini, Anna Tatangelo, Arisa, Aurora Ramazzotti, Daniele Bossari con Filippa Lagerback, Francesco Monte, Emma e Ilary Blasi.