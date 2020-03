"Coronavirus: cancellata La Corrida, a rischio Ballando con le Stelle, Amici forse anticipato"

Dopo la sospensione degli eventi cinematografici e teatrali decisa dal governo con il decreto diramato ieri sera, anche la tv subisce gli effetti dell'emergenza Coronavirus. Se già due settimane fa Mediaset e Rai avevano disposto la registrazione "a teatro vuoto" di alcune trasmissioni in onda dalla Lombardia (come Le Iene o Pomeriggio 5), epicentro italiano del contagio, adesso i provvedimenti delle aziende televisive si estendono anche a quelle registrate a Roma, dove al momento sono stati registrati 20 contagi. Nel mirino ci sarebbero, in particolare, La Corrida, Ballando con le Stelle e Amici di Maria De Filippi.

La situazione - va specificato - è in continuo divenire, di conseguenza tanti altri programmi potrebbero subire variazioni. Per tutte le informazioni, consultate questa pagina, che sarà aggiornata con tutte le news ora per ora.

Coronavirus, cancellata La Corrida e Amici forse anticipato

Ad avere la peggio è La Corrida. Stando a quanto riporta Davide Maggio la prossima puntata del varietà condotto da Carlo Conti, prevista per venerdì 6 marzo, è stata cancellata. Una trasmissione come questa, infatti, vive proprio dell'interazione con il pubblico in sala, chiamato a dare il proprio giudizio delle esibizioni dei concorrenti, e perde di senso nel caso di eventuali registrazioni a porte chiuse. Non è chiaro se la stessa sorte toccherà anche alle puntate successive.

Quanto ad Amici di Maria De Filippi, in programma anch'esso per venerdì 6 marzo in prima serata su Canale 5, "Mediaset avrebbe deciso di anticipare la seconda puntata del Serale a domani, giovedì 5 marzo, per non privarsi del pubblico", si legge ancora sul sito specializzato in tematiche televisive. "Il problema, tuttavia, si presenterebbe anche domani sera qualora il decreto diventasse operativo prima della diretta di domani. In quest’ultimo caso, l’anticipo servirebbe a ben poco e la diretta potrebbe rimanere programmata per venerdì. Domattina verranno sciolti i nodi".

Il caso Ballando con le Stelle

E' il Corriere della Sera a parlare anche di rischi per Ballando con le Stelle, solitamente in onda a partire da fine marzo. "Presumibilmente per l'impossibilità di assicurare la debita distanza tra le coppie in concorso", sostiene il quotidiano.

Coronavirus, le trasmissioni in onda senza pubblico

In Rai, intanto, sono già cominciate le registrazioni a teatro vuoto anche per le trasmissioni in onda dagli studi romani. E' il caso di Storie Italiane, il contenitore mattutino condotto da Eleonora Daniele su Rai 1: "Oggi #storieitaliane senza pubblico in studio per le misure di sicurezza messe in atto per la prevenzione della diffusione del #coronavirusitalia", si legge in un tweet pubblicato dall'account ufficiale della trasmissione. Idem Agorà, talk in onda su Rai 3, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10, con la conduzione di Serena Bortone.

Oggi #storieitaliane senza pubblico in studio per le misure di sicurezza messe in atto per la prevenzione della diffusione del #coronavirusitalia pic.twitter.com/Fw3iV7NFts — Storie Italiane (@storie_italiane) March 5, 2020



Intanto l'epidemia di Covid-19 che ad oggi 5 marzo 2020 in Italia conta 107 morti, 2706 attualmente positivi di cui 295 ricoverati in terapia intesiva. I dati della protezione civile hanno certificato l'aumento dei casi di contagio nelle ultime 24 ore: in totale i nuovi casi sono 587 mentre i dati delle 24 ore precedenti davano un aumento di 428 casi. Sono 3.089 i casi totali di contagiati da coronavirus dall'inizio dell'emergenza scoppiata venerdì 21 febbraio.