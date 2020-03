Coronavirus, #iorestoacasa: da Amadeus a Fiorello, l'appello al senso civico

Dal divano di casa, Amadeus è tra i primi a lanciare l'hashtag #iorestoacasa, per invitare i cittadini - soprattutto i più giovani - a limitare il più possibile gli spostamenti in questi giorni di emergenza sanitaria. Niente panico, ma senso civico, quello a cui il conduttore si appella inscenando anche una simpatica gag con la moglie e il figlio.

E non è l'unico. Nel giro di poche ore l'hashtag impazza sui social e sono tanti i volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica a fare lo stesso: Fiorello pubblica un video in cui dichiara che "c'è del casismo", Andrea Delogu invoca i "super eroi che stanno a casa", Giuliano Sangiorgi scrive una canzone, Jovanotti strimpella un oud e anche lui si rivolge principalmente ai ragazzi: "Non c'è scuola perché c'è un'emergenza, non perché è vacanza. Bisogna stare a casa. Dobbiamo fermare il contagio, ognuno faccia la sua parte". E poi ancora Antonella Clerici, Laura Pausini, Emma Marrone, Fabio De Luigi, Paola Turci, Giuseppe Fiorello e tanti altri.

Un messaggio arrivato forte e chiaro, tanto da schizzare in cima ai trendtopic sui social, dove c'è sempre chi critica e sbeffeggia, ma per fortuna - sopprattutto in un momento del genere - sono la minoranza.