Itziar Ituño de ‘La Casa di Carta’ positiva al coronavirus: “Sto bene, ma non è una sciocchezza”

Itziar Ituño che nella popolare serie tv spagnola trasmessa su Netflix ‘La Casa di Carta’ interpreta l’ispettore di polizia Raquel Murillo, poi ‘Lisbona’, è risultata positiva al coronavirus.

“È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho i sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. È coronavirus”, ha raccontato l’attrice su Instagram: “Il mio caso è lieve e sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prenderla alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di procurarsi il vaccino di responsabilità per il bene comune . È un momento di solitudine e generosità! Per stare a casa e proteggere gli altri. Ora ho 15 giorni di quarantena e poi si vedrà! Abbiate cura di voi”.

L’attrice ha svelato di essere risultata positiva al tampone fatto dopo i primi sintomi, arrivati in seguito alla notizia di contagi sul set della serie ‘Alardea’ le cui riprese erano partite nei Paesi Baschi proprio durante la pandemia.

Gli attori positivi al coronavirus

Il nome di Itziar Ituño si aggiunge all’elenco di quelli dei volti noti del mondo dello spettacolo contagiati dal virus: Tom Hanks e sua moglie, Idris Elba, Kristofer Hivju de Il Trono di Spade e la Bond girl Olga Kurylenko.