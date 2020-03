"C'è un italiano positivo al Coronavirus alle Maldive": il racconto dell'attore Francesco Bomenuto

Il Coronavirus sarebbe arrivato anche alle Maldive, ma per ora non c'è nessuna comunicazione ufficiale. Di ufficiale, però, c'è il divieto di ingresso per i viaggiatori provenienti dall'Italia a partire dalla mezzanotte di sabato 7 marzo. Decisione che le Autorità maldiviane potrebbero aver preso proprio in conseguenza del presunto primo caso di positività riscontrato su uno dei paradisiaci atolli del Paese tropicale.

A raccontare l'indiscrezione a Today, l'attore Francesco Bomenuto, in vacanza sull'Isola di Bandos insieme ad alcuni amici. Un dipendente del resort in cui alloggia gli ha raccontato quanto sarebbe accaduto: "Hanno trovato una persona positiva. Un italiano che era in vacanza qui, in un resort 5 stelly luxury vicino Bandos. Stava andando in Cile ed è stato bloccato all'aeroporto di Malé. Ora stanno facendo tutti i controlli in questo resort, ma nessuno parla per non far spaventare le persone".

Bomenuto - noto per aver recitato nel 'Paradiso delle Signore' e nella recente miniserie di Rai1 'Come una madre' - è alle Maldive da pochi giorni e non nasconde la preoccupazione: "Noi siamo al Bandos Resort, la situazione qui per ora è molto tranquilla, non c'è nessun problema. Siamo in quattro, tutti amici. Erano mesi che stavamo organizzando questa vacanza da sogno e speriamo non si trasformi in un incubo - ci dice al telefono - Siamo molto preoccupati, anche perché stiamo leggendo tutte le notizie, sentiamo gli amici e ci raccontano cosa sta accadendo in Italia. Speriamo di ritornare a casa".

"Nel nostro resort siamo pochi italiani - spiega ancora l'attore - e ovviamente non ne arriveranno più, da quello che ho saputo hanno bloccato tutti i voli. La cosa molto particolare è l'atteggiamento che ha la gente quando gli dici che sei italiano. Percepisci subito una reazione strana. Mettono le distanze".

Coronavirus, le Maldive chiuse per chi arriva dall'Italia

Sul presunto caso di positività alle Maldive si aspettano notizie ufficiali, nel frattempo le autorità locali hanno temporaneamente sospeso l'ingresso nel Paese per i viaggiatori provenienti dall'Italia e per i cittadini stranieri che risultino aver soggiornato, o anche solo transitato, nella Repubblica Popolare Cinese e che siano transitati successivamente in altri Paesi prima di arrivare alle Maldive. Sospeso, fino a nuovo ordine, anche l'ingresso per i viaggiatori provenienti o in transito da Iran e Corea del Sud. A questo riguardo, si raccomanda di contattare la compagnia aerea di riferimento. Le autorità locali hanno disposto inoltre il divieto di sbarco per le navi da crociera. I cittadini delle Maldive in rientro da aree affette dal coronavirus saranno invitati ad osservare un periodo di quarantena all'arrivo.