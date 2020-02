Coronavirus, Rai lancia domenica di programmazione straordinaria: tutti i dettagli

L'impegno informativo delle reti Rai, e delle testate giornalistiche, sull'emergenza coronavirus continuerà anche oggi, con spazi dedicati.

Rai, programmazione straordinaria di domenica

Nello specifico, oltre ai continui aggiornamenti in diretta del canale all-news RaiNews24, il programma di Lucia Annunziata, "Mezz'ora in più", su Rai3, oggi sarà in onda fino alle ore 17.00 con gli aggiornamenti sull'evolversi dell'epidemia in Italia.Tra gli altri, saranno ospiti il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il membro del comitato esecutivo dell'Oms Walter Ricciardi, il responsabile scientifico dell'Ospedale Spallanzani Giuseppe Ippolito, la virologa Ilaria Capua, il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana e il geologo Mario Tozzi.

Dalle 17 alle 17.35, su Rai1, andrà in onda uno Speciale Tg1, con collegamenti in diretta dalla sede della Protezione Civile di Roma e dalle zone interessate dal contagio, mentre, su Rai2, parte della puntata di "Che tempo che fa" sarà dedicata all'emergenza coronavirus: ospiti di Fabio Fazio, infatti, saranno il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il virologo Roberto Burioni. Ancora su Rai1, infine, dalle 23 alle 23.30 andrà in onda un nuovo Speciale Tg1, con collegamenti in diretta da Codogno e da Vo' Euganeo, i due focolai del virus in Italia, ed interventi in studio di esperti di epidomiologia.

Coronavirus, il punto della situazione

Nuovi contagi per coronavirus in Italia. E in tre Regioni, a seguito dell'emergenza, si dispone la chiusura delle scuole: Lombardia, Piemonte e Veneto. "Complessivamente, finora abbiamo registrato 132 casi di positività al coronavirus: due persone sono decedute, un’altra è guarita (il ricercatore tornato da Wuhan)" ha reso noto il commissario straordinario all’emergenza, Angelo Borrelli, in conferenza stampa alla Protezione civile. Al momento "ci sono 89 casi in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia-Romagna, 6 in Piemonte e 2 nel Lazio (i due ricoverati allo Spallanzani)". Sono "54 i ricoverati negli ospedali con sintomi, 26 in terapia intensiva e 22 in isolamento domiciliare" ha precisato Borrelli.