Coronavirus: Mediaset, rimodulati gli appuntamenti del day time. Federica Panicucci resta a casa

"Per evidenti problemi organizzativi legati all'emergenza sanitaria, quattro appuntamenti Mediaset della fascia di day time vengono rimodulati nella programmazione a partire da lunedì 16 marzo 2020: "Mattino 5", "Forum", "Uomini e donne", "Avanti un altro". Lo spiega una nota di Cologno Monzese.

Forum, Avanti un altro e Uomini e Donne

"Nel caso di "Forum" e "Avanti un altro", saranno programmate riproposizioni che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni. Nel caso di "Uomini e Donne", programma legato agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti, si proseguirà per alcune puntate per poi sospendere temporaneamente la programmazione. Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno non appena la situazione lo consentirà.

Mattino 5 continua ma senza la Panicucci

Quanto a "Mattino 5", il programma aumenterà il proprio contenuto informativo dedicandosi all'emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione sin dal titolo: "Mattino 5-Speciale Coronavirus". La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno".